Oudste Haagse tram terug op de rails

De kleine tram is het het oudste stukje rijdende tramhistorie in Den Haag. Het oorspronkelijke paardentrammetje werd sinds 2014 met geld van gemeente opgeknapt.

De tram waar het om gaat is de HTM402 en was een van de eerste met de bekende HTM crème kleur. De HTM schafte in 1896 zestien van deze paardentrams aan die later werden omgebouwd tot een elektrische tram. Eind jaren 40 werden de trams uit dienst genomen.

Als dank voor de steun mocht wethouder Joris Wijsmuller maandag mee tijdens het eerste ritje van de 402.

foto: Chris Westerduin