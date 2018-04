Partij voor de Dieren wil snel verbod knalvuurwerk in Den Haag

Meer in

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad heeft het stadsbestuur opgeroepen zich in te zetten voor een gemeentebreed verbod op knalvuurwerk. De minister van Justitie en Veiligheid overweegt zulke verboden mogelijk te maken om vuurwerkgeweld tegen hulpverleners in de grote steden aan te pakken.

Op dit moment mogen gemeenten alleen vuurwerkvrije zones van beperkte grootte aanwijzen. Gemeenteraadslid Robert Barker vindt dat onvoldoende. “Geweld tegen hulpverleners en andere vormen van vuurwerkoverlast zijn een stadsbreed probleem. De jaarlijks groeiende groep vuurwerkslachtoffers toont aan dat we knalvuurwerk aan banden moeten leggen en hier moeten gemeenten meer mogelijkheden toe krijgen.” Barker heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de kwestie.

Als de mogelijkheid voor een gemeentebreed verbod op knalvuurwerk er inderdaad komt, wil de Partij voor de Dieren dat in onze stad vaart wordt gemaakt met het onderzoeken van deze mogelijkheid, zodat het nog voor de volgende jaarwisseling kan worden ingevoerd. “Consumentenvuurwerk levert onacceptabel veel schade op, onder mensen, dieren, de luchtkwaliteit, en het milieu. We moeten daarom snel komen tot een consumentenvuurwerkverbod, zodat de jaarwisseling veiliger wordt voor mens en dier”, aldus Barker.