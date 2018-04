Paul de Munnik kijkt uit naar optreden in Koninklijke Schouwburg

Zanger Paul de Munnik speelt donderdag in de Koninklijke Schouwburg. De voorstelling die hij speelt heet ‘Paul met band’ en dat zegt eigenlijk al genoeg: Paul de Munnik is op tournee met een band. De zanger kijkt erg uit naar het spelen in de Koninklijke Schouwburg. “Volgens mij heb ik er nog nooit gespeeld, ik ben heel blij we er nu mogen staan”, zegt hij op Den Haag FM.

Na twintig succesvolle jaren als duo met Thomas Acda besloot Paul in 2015 solo verder te gaan. “Ik mis het samen op pad gaan met Thomas soms wel”, vertelt De Munnik in het programma Haagse Ochtendradio. “We zijn nog steeds dikke vrienden. Maar ik vind het heel fijn om in mijn eentje te werken.” De 47-jarige zanger zal donderdag naast zijn eigen nieuwe werk ook een aantal ‘Acda en De Munnik’ klassiekers spelen. “Ik heb het drie jaar niet gespeeld. Maar het is ook gewoon mijn eigen werk, ik vind het nog steeds hele mooie nummers.”

‘Paul met band’ is aankomende donderdag 12 april in de Koninklijke Schouwburg. De laatste kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Luister hier naar het gesprek met Paul de Munnik op Den Haag FM.