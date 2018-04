PVV wil boeven op beeldschermen in binnenstad

Als het aan de PVV in de Haagse gemeenteraad ligt worden Haagse boeven voortaan opgespoord met behulp van beeldschermen in de binnenstad.

De partij reageert met het voorstel op recente geweldsdelicten in Den Haag, waaronder een dodelijke schietpartij bij een sishalounge aan de Laan van Meerdervoort en een gewapende overal op een avondwinkel in Scheveningen. Ook wijzen gemeenteraadsleden Karen Gerbrands en Willie Dille er op dat in 2017 het aantal overvallen in Den Haag is toegenomen, terwijl het aantal afgehandelde verdachten met tien procent daalde en het oplossingspercentage bleef steken op 29 procent.

De PVV noemt het “te gek voor woorden dat daders vaak wegkomen met misdaden” en wil dat de gemeente en de politie “alles op alles” moet zetten om daders van dit soort geweldsdelicten zo snel mogelijk op te sporen. De partij stelt voor om daarvoor grote beeldschermen in de binnenstad te plaatsen, met (compositie)foto’s van gezochte personen.