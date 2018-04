Tientallen bewonersgroepen aan de slag voor een betere buurt

Zaterdag Live op Den Haag TV over problemen bij hulpdiensten

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en viert dat door inwoners in onze regio geld te geven om buurtprojecten op te zetten. Iedereen die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor z’n directe leefomgeving wil doen, kon daarvoor de afgelopen weken terecht bij een serie ‘inspiratiecafés’.

Tijdens de eerste tien bijeenkomsten zijn ruim vijf donatieaanvragen ingediend. “We zijn bijzonder blij met de eerste resultaten en hopen dat de teller aan het eind van het jaar op 200 aanvragen staat”, zegt projectleider Marjet van Os. Goede ideeën komen in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro.

Op de eerste tien inspiratiecafés kwamen ruim 350 bewoners af. De meeste mensen willen graag aan de slag met groen, speeltuinen en het opleuken van hun straat. De komende maanden organiseert Fonds 1818 nog een aantal inspiratiecafés in Den Haag. Ze duren steeds van 20.00 tot 21.30 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er een borrel. Aanmelden is niet nodig.

Data inspiratiecafés:

Donderdag 12 april: Bibliotheek Ypenburg

Maandag 16 april: Haags Pop Centrum

Donderdag 19 april: Wijkcentrum Mariahoeve

Maandag 23 april: Het Nutshuis

Foto: Valerie Kuypers