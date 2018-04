Van Barneveld treft Van Gerwen bij Premier League in Ahoy

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen staan volgende week donderdag tegenover elkaar tijdens de twaalfde speelronde van de Premier League Darts in Ahoy Rotterdam. Dat heeft de Professional Darts Corporation (PDC) maandag bekendgemaakt.

‘Barney’ en Van Gerwen spelen in een van de grootste overdekte evenementenhallen van Nederland de vierde en voorlaatste partij van de avond.

Wisselvallige prestaties

Een dag eerder staan de darters in de Premier League ook al op het podium in Rotterdam. In Ahoy wordt namelijk een ronde ingehaald, nadat de competitie in Exeter begin maart werd afgelast vanwege hevige sneeuwval.

Op de woensdagavond speelt Barney tegen Simon Whitlock, terwijl Van Gerwen het in de partij daarna opneemt tegen Peter Wright.

De vijftigjarige Van Barneveld presteert nogal wisselvallig en staat zevende in het klassement. Vorige week kreeg hij nog een ‘whitewash’ om de oren van Michael Smith: 7-0. Eerder verloor hij met 7-2 van Van Gerwen.