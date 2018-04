VIDEO: Fatale schietpartij shishalounge vastgelegd door bezoeker

Op internet circuleert een video die afgelopen weekend is gemaakt tijdens de fatale schietpartij in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort. Daarbij kwam een zeventienjarige Hagenaar om het leven.

In de nacht van zaterdag op zondag was er een schietpartij in de shishalounge in de buurt van de Tasmanstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd en is daar geopereerd. Maandag overleed hij in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen. De jongen kreeg volgens getuigen ruzie in het waterpijpcafé en is daar beschoten. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie zoekt getuigen.

De beelden zijn authentiek, bevestigt de politie aan mediapartner Omroep West. Ze zijn gemaakt door een bezoeker van de shishalounge. In de korte video, die op Snapchat zijn gezet, zijn twee knallen te horen, waarna de vermoedelijke schutter de benen neemt. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.