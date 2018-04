Website Gemeentemuseum neemt het op tegen internationale giganten bij Webby Awards

Het Gemeentemuseum is met de website mondriaan.nl genomineerd voor de meest prestigieuze prijs in de digitale wereld: de Webby Awards. De site heeft naast de nominatie ook een eervolle vermelding in de wacht gesleept.

De website was onderdeel van het Mondriaanjaar. In de categorie ‘Art’ neemt de site het onder andere op tegen MoMa, het museum voor moderne kunst in New York. “Alleen deze nominatie is al een geweldige eer, maar nu willen we natuurlijk ook winnen,” aldus de directeur van Benno Tempel van DEPT dat de website heeft gemaakt. “Ik roep iedereen op de site te bezoeken en daarna op ons te stemmen.”

De Webby Awards worden al sinds 1996 uitgereikt aan de beste websites ter wereld om creativiteit op het internet aan te moedigen. Stemmen op de site van het Gemeentemuseum kan hier tot en met donderdag 19 april.