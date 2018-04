Zaterdag Dag van de Haagse Geschiedenis op het Plein

Aan de Dag van de Haagse Geschiedenis doen dit jaar meer dan dertig instellingen en verenigingen mee. Zaterdag aanstaande is het Plein het centrale punt van het evenement met een historische markt en veel activiteiten voor jong en oud.

Bij de kramen van de historische markt kan je tickets halen voor rondleidingen, lezingen, boottochten, torenbeklimmingen en stadswandelingen elders in de stad. Het merendeel van de activiteiten is gratis toegankelijk. Voor expats en toeristen is er een uitgebreid Engelstalig programma. Ook is er live muziek. Zo treedt de band De Règâhs op om 15.00 uur.

Het thema van da dag is ‘Vreemde vogels’, een verwijzing naar de Haagse ooievaars. ‘Vreemde vogels’ slaat ook op de diverse mensen die door de eeuwen heen in Den Haag zijn komen wonen. Van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza tot de mensen van 180 verschillende nationaliteiten die nu in onze stad wonen.

www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

Foto: Omroep Scheveningen