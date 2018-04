Bliksemgevaar en dodelijke schietpartij in shishalounge in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed de gevaren van onweer. Dinsdag op woensdagnacht trokken onweersbuien over de Haagse regio. Volgens het KNMI worden er nog elk jaar gemiddeld twee personen per jaar dodelijk getroffen door bliksem. Wat moet je doen wanneer bliksemgevaar nadert en je bijvoorbeeld in een open veld staat, of aan het kamperen bent? Presentator Martijn Mastenbroek zocht het uit.

De politie roept de verdachte van de dodelijke schietpartij in de shishalounge op de hoek van de Laan van Meerdervoort met de Tasmanstraat op om zich te melden. Op een filmpje zijn de schietpartij en de vluchtende verdachte vastgelegd. De politie weet nog niet wie de dader is.

En als het aan de PVV in de gemeenteraad ligt, worden lokale boeven voortaan opgespoord met behulp van beeldschermen in de binnenstad. De partij vindt dat het oplossingspercentage bij misdrijven te laag en zien het plaatsen van grote schermen als een goede aanjager voor de politie. Criticasters spreken van een lokale schandpaal.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.