CBR neemt maatregelen door maandenlange wachttijd rijexamen

Het kan wel twee en een halve maand duren om te mogen afrijden voor je rijbewijs bij het CBR. Veel Haagse rijscholen en hun leerlingen herkennen dit probleem. Daarom neemt het bestuursorgaan op korte termijn maatregelen om de wachttijd te verlagen, zoals ’s avonds en in het weekend examens afnemen. “Dat is een prima zaak, we mogen wel wat meer richting een 24-uurseconomie”, vertelde rijschooleigenaar Theo Vuyk op Den Haag FM.

Daarnaast zou het CBR de eis van minimaal een mbo-4 diploma verlagen naar een mbo-3 diploma om examinator te mogen worden. Daar is Theo minder over te spreken. “Dan heb je straks veel incapabele examinators en daar hebben over een tijdje nog meer last van.” Al langer een doorn in het oog zijn de malafide rijscholen. Die leveren leerlingen die nog niet klaar zijn voor een examen omdat ze niet voldoende onderwezen zouden zijn, zegt Vuyk in middagprogramma Hou je Haags. “Die leggen gewoon beslag op de examinatoren en daar hebben we al een tekort aan. Die kinderen hebben geen kans om te slagen.”

Welke maatregelen en wanneer die worden ingevoerd is niet precies bekend. De eigenaar van rijschool Fly-Over is in ieder geval blij dat er wat gebeurt. “Dit is voor alle partijen vervelend. De leerlingen klagen tegen ons en wij klagen weer tegen het CBR.”

