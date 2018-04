CDA: “Pak racebaan Badhuisweg aan”

Het CDA maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Badhuisweg. Door aanpassingen aan de weg is de verkeersdrukte toegenomen en racen auto’s met gemak met vijftig kilometer per uur of harder over de drempels. De partij wil hierover woensdag in debat met wethouder Tom de Bruijn.

“Omwonenden hebben al meerdere malen bij de gemeente aangekaart dat de weg veel te druk en onveilig is sinds de aanpassingen. Die zorgen mogen we niet negeren”, aldus raadslid Daniëlle Koster. In de oude situatie bevatte de Badhuisweg een wegversmalling waardoor weggebruikers snelheid matigden; ook was er een aparte fietsstrook, schrijft de partij. “Dit was veel veiliger en prettiger voor omwonenden en weggebruikers. Wat ons en bewoners betreft, keren de wegversmalling en aparte fietsstrook dan ook snel terug.”

Volgens de partij blijkt uit ambtelijk overleg met omwonenden dat de ambtenaren de onveilige situatie erkenden en aangaven open te staan voor onderzoek naar alle mogelijkheden, dus ook herstel van de oude situatie.

Wat te doen?

Het CDA voor woensdag een debat aangevraagd om de kwestie te bespreken met het stadsbestuur. De partij wil in elk geval van de wethouder weten wat de er gedaan kan worden om de veiligheid te verbeteren.

Foto: Google Maps