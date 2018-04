Bliksemgevaar en dodelijke schietpartij in shishalounge in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

Definitief geen bonte botenparade door Haagse grachten

Het overleg tussen wethouder Karsten Klein en de organisatie van de Haagse Canal Pride heeft er niet toe geleid dat het evenement alsnog doorgaat. Dinsdag zette organisator Ben Manuputty een streep door de botenparade, omdat de gemeente de toezeggingen over subsidie niet zou zijn nagekomen. Daardoor was er een financieel tekort ontstaan.

Na de bekendmaking dat de stekker uit het evenement ging, volgde woensdagochtend een gesprek op het stadhuis tussen wethouder Klein en Manuputty. Uit dat overleg bleek dat “de communicatie tussen betrokken raadsleden, organisatie en gemeente over de eventuele organisatie van een Canal Pride niet optimaal is geweest”, zo schrijft de woordvoerder van Klein in een persbericht. “Hierdoor zijn verkeerde verwachtingen gewekt bij de organisatoren. De partijen betreuren dit.”

In een reactie laat Manuputty weten dat het evenement inderdaad definitief van de baan is. Hoewel hij dat betreurt, wil hij zich nu vooral focussen op het The Hague Rainbow Festival, waar de Canal Pride onderdeel van zou worden. Dat evenement vindt op 8 en 9 juni plaats. “We laten de Canal Pride nu achter ons en zetten vol in op het festival dat wel doorgaat”, aldus Manuputty.

Bonte botenparade

De gemeente en organisatie gaan nog rond de tafel zitten om een stevige impuls te geven aan de edities van het festival de komende jaren. Of dat betekent dat er volgend jaar wel een bonte botenparade over de Haagse grachten vaart, laat Manuputty in het midden. “Die houden we nog even in de broekzak.”

Foto: Kitty Terwolbeck (Flickr)

Luister hier naar het interview met Ben Manuputty op Den Haag FM.