Formateur Edith Schippers doet ‘alles’ voor Haagse coalitie

Oud-minister Edith Schippers wil er “alles aan doen” om een nieuw stadsbestuur te vormen waarin Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zitten. Dat zei ze woensdag aan het begin van haar formatie.

Dat ze inhoudelijk weinig afweet van de lokale politiek in Den Haag, ziet Schippers als een voordeel. “Het is prettig om weinig te weten. Alle vier partijen zijn even belangrijk voor mij en ik kan zo beter een onafhankelijk voorzitter zijn”, zei ze. De politica zei dat ze uitgerust is en er “heel veel zin in heeft”.

Schippers was twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet. Vorig jaar haakte GroenLinks af. Schippers wil er niet op ingaan, maar de les die ze uit haar ervaring trekt is “dat elke formatie anders is. Het hangt af van de sfeer en het tempo”. Den Haag is niet onbekend voor de VVD-politica. Ze woonde er tien jaar en werkte er 25 jaar.

Foto: Rijksoverheid/Martijn Beekman (Flickr)