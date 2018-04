Haagse Vrijheidsweken vrijdag van start, meer dan vijftig activiteiten

Ook dit jaar wordt het Bevrijdingsfestival Den Haag voorafgegaan door de Haagse Vrijheidsweken. Vanaf komende vrijdag tot en met zaterdag 5 mei staan ruim vijftig activiteiten op het programma. Van debatten, wandelingen en tentoonstellingen tot films, lezingen en concerten.

Zo is in het stadhuis een expositie te zien over de Canadese bevrijders van Den Haag in 1945. In de Centrale Bibliotheek is ene expositie over verzetshelden. Er komen Vrijheidscolleges met onder anderen Jan Terlouw en rappers Massih Hutak en Fresku. Op de avond van Dodenherdenking worden bijzondere voorstellingen gegeven in Haagse theaters. Bill Baker’s Big Band treedt op in het Zuiderparktheater.

Er is een apart Vrijheidsfestival voor studenten in de Haagse Hogeschool. Madurodam organiseert een eigen kinderherdenking op 4 mei en de Tweede Kamer houdt op 5 mei een open dag met optredens van acts als Samantha Steenwijk en The Clarks. In de nacht van 4 op 5 mei wordt de Liberty Tour gelopen van Wageningen naar Den Haag.

Officiële opening

De start van de Haagse Vrijheidsweken is komende vrijdagmiddag op de tweede verdieping van de Centrale Bibliotheek. De officiële opening wordt verricht door loco-burgemeester Rabin Baldewsingh.