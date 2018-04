Oranje Leeuwinnen winnen mede dankzij Haagse invaller

Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft dinsdag met 0-2 gewonnen van medekoploper Ierland tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in Dublin. In de elfde minuut scoorde de Haagse invaller Lineth Beerensteyn het eerste doelpunt van de wedstrijd.

Bij de vorige ontmoeting in november bleek Ierland nog genoeg weerstand te bieden, want die wedstrijd eindigde zonder goals. Door de winst van dinsdag gaan de Leeuwinnen aan kop in hun kwalificatiepoule en alleen de koplopers plaatsen zich rechtstreeks voor het toernooi. Na de kopgoal van Beerensteyn scoorde ook Daniëlle van de Donk in de eerste helft. Daarmee bleek de eindstand bereikt te zijn, want in de tweede helft is er niet meer gescoord.

Beerensteyn speelde van 2012 tot 2016 voor ADO Den Haag en komt nu uit voor Bayern München. De volgende wedstrijden voor de Leeuwinnen zijn op 8 juni tegen Noord-Ierland, op 12 juni tegen Slowakije en op 4 september tegen Noorwegen.

foto: KNVB/Media