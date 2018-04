Schippers vormt Haagse coalitie: “Als er goede chemie is kunnen er grote stappen worden gemaakt”

Oud-minister Edith Schippers gaat proberen om in Den Haag een nieuw coalitie te vormen waarin de lokale partij Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zitten. Zij neemt het stokje over van haar VVD-partijgenoot Hans Wiegel, die de afgelopen weken verkenner was voor een nieuw stadsbestuur. Dinsdag presenteerde hij zijn eindverslag.

“Het is nu aan Schippers om ervoor te zorgen dat de partijen met elkaar overweg kunnen”, zegt politiek verslaggever Ivar Lingen op Den Haag FM. “Als er goede chemie heerst kunnen er grote stappen gemaakt worden. Vorig jaar ging dat mis bij de landelijke formatie, toen ook in handen van Edith Schippers.” Vorig jaar kon Schippers niet voorkomen dat GroenLinks leider Jesse Klaver de onderhandelingstafel verliet. “De vraag is of zij daar iets aan kon doen. Edith is in elk geval iemand van buitenaf die met een frisse blik de gesprekken kan leiden”, aldus Lingen

Wanneer het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd wordt durft Lingen nog niet te zeggen. “Maar het zou zomaar heel snel kunnen gaan. Het gaat nu al heel snel dus ik verwacht het in elk geval voor de zomer.”

Luister hier naar het interview met Ivar Lingen op Den Haag FM.