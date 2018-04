Veiling meubilair Vredespaleis door commotie “tot nader order uitgesteld”

De veiling van tapijten en tientallen stoelen uit het Vredespaleis heeft dinsdag tot commotie geleid en is inmiddels uitgesteld. Erfgoedvereniging Bond Heemschut was een van de partijen die verontwaardigd reageerde op de plannen. “Als dit soort meubelensembles worden opgesplitst is het heel moeilijk om ze ooit weer bij elkaar bij te krijgen”, vertelde directeur van Heemschut Karel Loeff op Den Haag FM.

Loeff is blij met de uitstel van de verkoop. “Dit was al een snel succes, maar hopelijk wordt de veiling definitief afgeblazen”, vertelde Loeff in het programma Hou je Haags. Het nieuws bereikte de vereniging via een tip en leidde tot verassing. “Er gaat een hele procedure aan te pas als er afstand wordt gedaan van beschermde erfgoederen, en publieke verkoop is pas de laatste optie.” De afspraak zou zijn dat de meubels gedocumenteerd en opgeslagen zouden worden en zo is het de afgelopen jaren ook gebeurt. “Nu was het ineens sluipend in de verkoop. Het is allemaal niet zo transparant verlopen als we gewend zijn”.

De verkoper, de Carnegie-Stichting, heeft op hun website laten weten dat het meubilair geen functie meer had na een renovatie uit 2012. Na herlocatie binnen het paleis en daarbuiten bleven er een aantal attributen over die geveild konden worden. Telefonisch laat de stichting weten “het bij het statement online te laten”.

Foto: Wikipedia, Kasteelbeer

