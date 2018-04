WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex en Big2

WINACTIE: Vrijkaarten voor Haevn in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Haevn, donderdag 19 april in het Paard.

Het Amsterdamse duo HAEVN heeft in korte tijd een groot publiek gevonden met hun nummers ‘Where The Heart Is’ en ‘Finding Out More’. Nadat hun single ‘Where the heart is’ bij toeval op het hoofdkantoor van Volvo terecht kwam vloog het nummer de hele wereld over in de internationale campagne van het automerk. Hun tweede single werd al snel mega hit op vrijwel elk radio station en hun nieuwste single werd meteen opgepakt door Netflix hitseries ‘Riverdale’ en ‘the Royals’. In februari is het debuutalbum van Haevn verschenen en om dit te vieren geeft het duo een show in het Paard.

Wil jij gratis naar Haevn in het Paard donderdag 19 april? Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Nick Helderman.

