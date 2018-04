“De ICT is geen mannenwereldje meer”

In het kader van Girlsday werd donderdag aandacht besteed aan de vrouwen op werkplekken waar vooral mannen werken. Een extra nadruk werd gelegd op de ICT-branche. “Het is voor mij een hele mooie combinatie van techniek, vormgeving en creativiteit”, vertelde IT’er Eline van Santvoord op Den Haag FM.

Eline is een jonge vrouw die bewust heeft gekozen voor een technische carrière. Een dag om jonge meisjes kennis te laten maken met haar werk is volgens de verse IT-dame een goed idee. “Het helpt enorm. Zo kunnen jonge meiden ervaren dat het interessant is, ook voor hen.” QISS-IT, waar Eline voor werkt, heeft vanochtend ook meegedaan aan de Girlsday. “Vanochtend waren er hier meiden over de vloer en ze hebben een escape room gedaan waarvoor ze binair rekenen nodig hadden om er uit te komen.”

Er heerst volgens Eline toch nog een beeld dat de ICT saai is en de Girlsday dat kan veranderen. “Een goede mix van mannen en vrouwen bevordert de communicatie en gaat in tegen het stoffige clichébeeld.”

Luister hier naar het interview met Eline Santvoord op Den Haag FM.