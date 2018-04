De Prael Den Haag wordt vrijdag officieel geopend

In het voormalige magazijn van de energiecentrale wordt vrijdag Amsterdamse bierbrouwer de Prael officieel geopend. De ruimte is maar liefst 1100 vierkante meter groot en dient als werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om deze mensen een gevoel van meedraaien in de maatschappij te geven en zo een gat in de arbeidsmarkt te dichten.

Verder is De Prael een leerplek, dankzij een samenwerking met het ROC Mondriaan kunnen leerlingen terecht voor een MBO opleiding in de keuken of in het gastheerschap.

De brouwerij moet nog worden geïnstalleerd en zal naar verwachting vanaf eind juni te zien zijn.