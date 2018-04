Den Haag FM half uur uit de lucht door technische storing

Door een technische storing was Den Haag FM donderdag sinds ongeveer 12.00 uur niet meer te ontvangen. De storing duurde bijna een half uur. Inmiddels is de Haagse omroep weer terug in de ether en online.

Hoe de problemen precies zijn ontstaan wordt nog onderzocht. De regionale omroep Radio en TV West was door de storing niet te ontvangen.

Ook de telefooncentrale en het interne computernetwerk van de omroepen lag plat door de storing.

Onze technicus Bas vertelt over de technische storing die Omroep West op dit moment treft. pic.twitter.com/VVKSKi2xtt — Omroep West (@omroepwest) 12 april 2018