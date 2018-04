Derde editie Stadsspelen brengt sport naar de mensen

De derde editie van de Stadsspelen start donderdagavond in aanwezigheid van oud-volleyballer Bas van de Goor en wethouder Rabin Baldewsingh. Het doel van de Stadsspelen is mensen in beweging brengen en sport onderdeel van de wijk maken. “Nu doet zo’n zeventig procent van de stad aan sport, maar we willen natuurlijk richting de honderd”, vertelde projectleider Rien Slingerland op Den Haag FM.

De aftrap is ook gelijk het startschot van een Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation, een wandeltocht voor mensen met diabetes.”De patiënten kunnen minder medicijnen gaan gebruiken en zich lekkerder voelen bij meer beweging.” Daarnaast vindt Rien dat sport buiten de fysieke voordelen meer met zich meebrengt. “Samen iets doen, dat verbindt. Je komt met veel meer mensen in contact en vergroot je kringen.”

Rien is zelf ook een sportfanaat. “Van schaatsen en skeeleren tot kitesurfen, alles met beweging vind ik leuk.” Hij hoopt dat de Stadsspelen zo kunnen blijven bestaan, ondanks een nieuwe college. “We hebben al laten zien dat het goed gaat zoals we nu bezig zijn.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Rien Slingerland op Den Haag FM.