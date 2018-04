Duizenden meisjes maken kennis met techniek en ICT tijdens Girlsday

Ruim 11.000 meisjes van tien tot vijftien jaar gaan deze donderdag tijdens de zogeheten ‘Girslday’ rondneuzen bij technische en ICT-bedrijven om uit te vinden of werken daar iets voor hen zou kunnen zijn. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geeft het startschot bij bouwbedrijf BAM op de bouwplaats van de Rotterdamsebaan.

Scholieres daar zien onder meer door een speciale bril hoe de echte wereld kan worden gecombineerd met virtuele informatie, handig voor plannen in de bouw. Ook leren de meisjes over andere technologische innovaties in de bouw zoals zelfhelend beton, duurzame energiewegen en de inzet van drones. En zij gaan glasvezel lassen.

In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT, zo stelt de organisatie. VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergroten. Deze speciale themadag is een van de activiteiten van VHTO om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en ICT.

