Hagenaars komen minder aan bod op huizenmarkt

De woningprijzen in Den Haag zijn historisch hoog terwijl de huizen toch snel verkopen. De prijzen namen het aflopen jaar in de stad met wel dertig procent toe, terwijl het landelijk met nog geen tien procent steeg. De meeste kopers zijn niet de Hagenaars, maar beleggers, expats en Amsterdammers.

Dat staat in het kwartaalrapport van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Samen met de prijs van een woning is ook de vraag ernaar het afgelopen jaar flink gestegen. De beschikbare woningen op de markt zijn bij lange na niet genoeg om iedereen te kunnen voorzien. Veel expats komen af op de woningbezichtigingen met name in centraal gelegen buurten, volgens de makelaars. In Amsterdam heerst een nog hogere woningnood en daarom komen er steeds meer Amsterdammers naar onze stad.

De woningprijs ligt nu ver boven het landelijk gemiddelde in Den Haag op de 292.791 euro en landelijk ‘maar’ 273.000 euro.