Hoofdbureau Haagse politie verhuist naar Binckhorst

Het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag verhuist hoogstwaarschijnlik eind 2023 van de Burgemeester Patijnlaan naar een nog te bouwen pand op een locatie in de Binckhorst. Dat maakte de politie donderdag bekend.

De keuze voor nieuwbouw van het hoofdbureau niet verrassend, zo schrijft de politie. De afgelopen jaren bleek steeds vaker dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand. Ook bleek uit onderzoek dat er in Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw hoofdbureau, waardoor uiteindelijk de keuze is gevallen voor nieuwbouw.

Als toekomstige locatie heeft de politie een stuk grond op het oog dat ligt ingeklemd tussen de Supernovaweg, de Wegastraat en de Pegasusstraat. Het plan van de politie is afgelopen dinsdag besproken met het stadsbestuur. Naar verwachting tekenen politie en gemeente eind april een intentieovereenkomst.