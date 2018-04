Makkelijk en leuk Nederlands leren door liedjes zingen

Statushouders leren Nederlands door middel van Nederlandse liedjes in het Theater aan ’t Spui. Ed Rust leidt de iedere tweede woensdag van de maand de zang- en taalcursus. “Het is bedoeld voor statushouders, maar eigenlijk is iedereen welkom”, vertelde Rust.

Uit onderzoek is gebleken dat een taal leren makkelijker wordt als het ook gezongen wordt. Tijdens het zingen komen de woorden doorgaans minder snel langs dan bij het spreken. Als je woorden zingt is er meer tijd om de losse klanken te horen waar ze uit bestaan. Dit zou ook werken voor mensen met spraakproblemen met hun eigen taal, zoals mensen die stotteren of lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette.

“Mijn Nederlands wordt er echt beter van. Met muziek kun je mensen verbinden”, zegt een van de aanwezige zangers uit Eritrea.