PvdA: “Forse prijsverhoging intercity naar Brussel onacceptabel”

De PvdA in de Haagse gemeenteraad zegt zich “ernstige zorgen” te maken over de internationale bereikbaarheid van Den Haag. Deze week werd bekend dat de NS de prijs voor last-minute treinkaartjes naar Brussel en Antwerpen tot wel zeventig procent verhoogd.

“Onacceptabel”, vindt gemeenteraadslid Janneke Holman (foto) dat. “Er gaan sinds kort al minder directe intercity’s van Den Haag naar Brussel, en nu ook nog eens zo’n prijsverhoging. Zo jaag je mensen de trein uit en de auto of het vliegtuig in. Dat is niet goed voor het milieu en niet goed voor de internationale bereikbaarheid van Den Haag.”

Eerder werd bekend dat er nog maar vier intercity’s per dag rechtstreeks van Den Haag naar Brussel gaan. Den Haag zou eerst helemaal buiten de boot vallen, maar door een lobby vanuit de stad bleven vier treinen behouden. “Dat betekent dat we vanuit Den Haag onze voet tussen de deur hebben bij de NS en het Rijk. Een goed moment om daar opnieuw gebruik van te maken en erop aan te dringen om de prijsverhoging terug te draaien”, aldus Holman.