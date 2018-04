A44 dit weekend afgesloten richting Amsterdam

Dit weekend wordt er gewerkt aan de snelweg A44. De weg is vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur dicht tussen de kruising met de Lange Kerkdam in Wassenaar en de afslag naar de N206 bij Leiden, in de richting van Amsterdam.

Tijdens de werkzaamheden vervangt Rijkswaterstaat op delen van de A44 het asfalt. Ook worden beschadigde detectielussen hersteld. Daarnaast worden bruggen, viaducten en tunnels meegenomen in het onderhoud.

Doorgaand verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan omrijden via de A4. Lokaal verkeer wordt met borden omgeleid via N-wegen. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Vorig weekend was de weg ook dicht, maar toen in de richting van Den Haag.