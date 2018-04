‘Animal Farm’ en ‘Soul #2 Performers’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de jubileumvoorstelling ‘Animal Farm’ van Branoul en aan de dansvoorstelling ‘Soul #2 Performers’ van het choreografenduo Meyer-Chaffaud.

In ‘Animal Farm’ grijpen boerderijdieren de macht. George Orwell bekritiseerde er in 1945 het totalitaire politieke systeem van de Sovjet-Unie onder Stalin mee. “All animals are equal, but some are more equal than others.” Branoul grijpt de satire aan voor de viering van haar dertigjarig bestaan. In de studio trekt Bob Schwarze van Branoul zijn eigen wereld op.

Waarom doen performers wat ze doen? Wat zouden ze zijn zonder publiek? Hoe is het om in dienst van een choreograaf en de kunst uitdagingen aan te gaan en je eigen grenzen te verleggen? Op zoek naar de ware aard van het ‘menszijn’ laat het choreografenduo Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud de grens tussen het danspodium en het publiek in rook opgaan. Met ‘Soul #2 Performers’ dalen ze af in de binnenwereld van de performer. De voorstelling gaat woensdag in première in Korzo. Isabelle Chaffaud, Jérôme Meyer en danseres Claire Hermans leggen hun ziel bloot in de studio.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.