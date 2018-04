Dag van de Haagse Geschiedenis: “We zijn met elkaar een hoop vreemde vogels”

Zwanenwaterfietsen op de Hofvijver, een workshop over meeuwen in de stad en een zoektocht naar de Haagse ooievaar. Zaterdag staat De Dag van de Haagse Geschiedenis op en rondom het Plein in het teken van Vreemde Vogels. “Iedereen is een unieke vogel”, zei Wendy Louw van organisator het Gemeentearchief tegen Den Haag FM.

Ruim veertig culturele- en erfgoedinstellingen organiseren zaterdag activiteiten met vooral vogels in de hoofdrol. Louw omschrijft het geschiedenisfeest als “een beetje anders”. “Vreemde vogel is natuurlijk ook een mooi synoniem voor mensen die een beetje anders zijn. Op welke manier dan ook.” Maar het thema is op meerdere manieren van toepassing. “We vonden de knipoog naar de ooievaar in ons stadswapen wel leuk. In goed Haags is die ooievaar natuurlijk ook een reiger. Daarnaast is Den Haag een stad met zo’n 180 verschillende nationaliteiten. We zijn met elkaar dus een hoop vreemde vogels.”

Louw noemt het programma eveneens divers. Zo kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de Handelingenkamer van de Tweede Kamer, luisteren naar een voordracht van Hollandse opera uit de negentiende eeuw en een gedicht over zeemeeuwen schrijven. Geïnteresseerden kunnen zaterdag vanaf 11 uur kaartjes voor de verschillende activiteiten kopen en meer informatie vinden bij de informatiekraam op het Plein. Het volledige programma staat op de website.

Luister hier naar het interview met Wendy Louw op Den Haag FM.