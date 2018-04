Geniet zaterdag ‘prikkelarm’ van de kermis

Meer in

Omdat mensen met epilepsie, autisme of een niet aangeboren hersenletsel te veel prikkels krijgen op een ‘normale’ kermis, wordt dit jaar voor het eerst een Prikkelarme Kermisdag georganiseerd. Zaterdagmiddag is de kermis op het Malieveld twee uur lang rustiger dan normaal.

“De afgelopen jaren kregen we steeds meer signalen dat hier behoefte aan was”, vertelt organisator André Vonk op Den Haag FM. “Dat is ook wel te zien aan hoe populair het is.” De organisatie heeft meer dan tweehonderd aanmeldingen gehad.

Deelnemers worden om 13.00 uur ontvangen met een kopje koffie en poffertjes. Daarna kunnen ze twee uur lang op hun gemak van de kermis genieten. Aanmelden kan via de website. Ook voor mensen zonder epilepsie, autisme of een hersenafwijking is de kermis gewoon toegankelijk.

Luister hier naar het interview met André Vonk op Den Haag FM.