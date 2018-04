Grote ondernemers helpen kleinere Haagse vakbroeders met ‘Storey’

Storey is een nieuw initiatief van het Haags Retailpunt. Ondernemers lopen een dag met elkaar mee waardoor ze van elkaar leren en inspiratie bieden voor andere ondernemers in Den Haag. Hester Bunnik van het Haags Retailpunt kwam erover vertellen in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

In maart begon het project met ondernemers die een dag bij elkaar meedraaiden. Op 24 april worden hun ervaringen gepresenteerd in museum Comm. Tijdens deze dag staan kleine en grote retailondernemers centraal. Zo komen Giovanni Colauto van de Bijenkorf en Simone van Trojen van La Dress hun verhaal samen met Haagse ondernemers vertellen. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. “Als het succesvol is, gaan we dit zeker nog een keer doen”, aldus Hester Bunnik.

Het Haags Retailpunt helpt winkelgebieden en ondernemers in onze stad. “Er zijn tientallen winkelgebieden en die zijn vaak verenigd als collectief. Ze organiseren dan activiteiten voor de hele winkelstraat. De ondernemers doen dat vaak vrijwillig, naast hun bestaan als ondernemer. Dus die kunnen wel een helpende hand gebruiken. Daar zijn wij voor.” Het Haags Retailpunt is opgericht door de gemeente maar werkt als een onafhankelijk servicepunt.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Hester Bunnik op Den Haag FM.