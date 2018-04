WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex en Big2

Hagenaar pakt zilver tijdens EK Taekwondo voor junioren

Chris van de Veerdonk heeft vrijdag zilver op het onderdeel sparring voor junioren onder de 68 kilo op het Europees Kampioenschap Taekwondo in Slovenië gewonnen. De zestienjarige Ypenburger verloor vrijdagochtend in de finale van Ierland. “Het is altijd balen, want je traint hard en dan kom je hier maar voor één ding”, zei Chris tegen Den Haag FM.

Hoewel Chris liever het goud had gepakt, weet de jonge sporter dat hij waardig heeft verloren. “Het is natuurlijk even balen. Maar uiteindelijk begin je steeds meer te beseffen dat iedereen op dit niveau goed is.” Vorig jaar pakte Chris tijdens het EK in Bulgarije het brons op een ander onderdeel. Hij gaat uit van een stijgende lijn. “Ik ben ook zeker van plan om nog door te gaan en nóg harder te gaan trainen. Ik doe het nog steeds omdat ik het leuk vindt. Daarom blijf ik ook groeien.”

Toch is liefde voor de sport niet zijn enige geheime wapen. “Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij de club waar ik train.” Niet alleen de sfeer, maar ook de vriendschappen die hij heeft gesloten bij zijn sportschool Taekwon-do in Delft zijn onderdeel van Chris’ succesformule. “Iedereen daar is leuk. Ik kan goed met de anderen trainen en zij met mij. Als je het dan ook nog met z’n allen naar je zin hebt, dan ga je alleen maar meer genieten. Dan ga je dus ook beter presteren”, aldus de taekwondo-kampioen.

Luister hier naar het interview met Chris van de Veerdonk op Den Haag FM.