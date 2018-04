Mobilitheek op Sportcampus Zuiderpark moet heel Den Haag weer in beweging brengen

Een uitleenplek van bewegingshulpstukken voor mensen met een beperking, ofwel de ‘mobilitheek’. Dat was het idee waarmee Arend de Kloet met zijn collega’s van Sophia Revalidatie en de Haagse Hogeschool de Onbeperkt070-prijs won. Met de mobilitheek, die gerealiseerd moet worden op de Sportcampus Zuiderpark, wil hij heel Den Haag weer aan het bewegen krijgen.

“Het idee is om een soort bibliotheek te maken voor allerlei sporthulpmiddelen”, vertelt De Kloet. “Zo laten we mensen wat makkelijker kennismaken met de mogelijkheden die er zijn en kunnen ze het vooral ook gewoon eens proberen.” Zo zouden veel meer mensen in beweging kunnen komen en worden ook minder hulpmiddelen aangeschaft of voorgeschreven die net niet goed passen.

Met het winnen van de Onbeperkt070-prijs hebben De Kloet en collega’s 7.500 euro gekregen voor de realisatie van het project. De mobilitheek moet in november openen op de Sportcampus.