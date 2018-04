VIDEO: Het gezicht van verzet in de wijk Duttendel

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag besteedt Den Haag TV regelmatig aandacht aan de Haagse Vrijheidsweken. Ook dit jaar slaan verschillende Haagse instellingen de handen ineen en organiseren samen ruim vijftig debatten, wandelingen, tentoonstellingen, films, lezingen en concerten.

Als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken is in de Centrale Bibliotheek aan het Spui de tentoonstelling ‘Het gezicht van verzet’ te zien. Historicus en samensteller Han Jordaan nam voor Den Haag TV in de Scheveningse Wijk Duttendel een aantal straatnamen onder de loep, die zijn vernoemd naar Haagse vrijheidsstrijders die ook worden geëerd met een plek in de expositie.

De tentoonstelling ‘Het gezicht van verzet’ is tot 14 mei gratis te bezoeken. Kijk voor het hele programma van de Haagse Vrijheidsweken op deze website. Alle activiteiten hebben te maken met onderwerpen rond vrijheid, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.