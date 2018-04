“Mensen met beperking minder loon betalen is slecht plan”

Het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken om mensen met een beperking minder loon te gaan betalen, valt niet in goede aarde bij de Haagse organisatie SWOM dat zich inzet om werk te vinden voor hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking. “Een slecht plan”, noemt Bart de Bart van SWOM de voorstellen. Van Ark wil dat arbeidsbeperkten naast hun lagere salaris een aanvullende uitkering gaan aanvragen. “Een ernstige zaak”, aldus De Bart. “De jongeren die wij helpen hebben al genoeg aan hun hoofd. Het klopt van geen kanten.”

Bart de Bart van SWOM was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. De Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) weet jaarlijks ruim 200 Young Professionals te begeleiden naar een eerste baan, traineeship of stage. SWOM plaats onder meer mensen bij alle ministeries maar vreemd genoeg niet in het stadhuis. “Ik doe een oproep aan de nieuwe wethouder van personeelsbeleid om met ons te gaan praten.”

De inzet van SWOM wordt verder alom geprezen. Zo zit de organisatie bij de laatste tien kanshebbers voor een Appeltje van Oranje. Op 6 juni is de uitreiking op Paleis Noordeinde. “We zijn al door een hele selectie heen. Van de laatste tien krijgen er drie de koninklijke onderscheiding. Ik ben al heel blij met de erkenning maar we willen ook echt winnen. Het is toch de olympische medaille voor sociaal ondernemers.” Bij de prijs zit een geldbedrag van 15.000 euro.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Bart de Bart op Den Haag FM.