WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex en Big2

Den Haag FM geeft komende week vrijkaarten weg voor de derde dag van het festival Live on the Beach. Op zaterdag 8 september staan populaire hiphop- en urban-artiesten geprogrammeerd op het strand van Scheveningen. Wil jij er gratis bij zijn? Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Hoofdact op deze derde festivaldag is rapper Typhoon. Hij sluit het evenement af met een anderhalf uur durende show. Het is de eerste keer dat Typhoon een concert op het strand geeft en ook het enige concert dit jaar van Glenn de Randamie, zoals de rapper in het echt heet. Voor Typhoon treden eerst nog Ronnie Flex & Deuxperience Band, Big2 en Pat Smith op. Verder komt er een uniek concert van de Re:Freshed Orchestra met gastoptredens van Diggy Dex, Kenny B, Postmen, Brainpower en King Bee.

Ook op donderdag 6 september en vrijdag 7 september zijn er Live on the Beach strandconcerten. Golden Earring staat voor 6 september op het programma en Anouk op vrijdag 7 september.

Vrijkaarten

Wil jij gratis naar Live on the Beach op zaterdag 8 september met onder anderen Typhoon, Ronnie Flex, Diggy Dex en Big2? Den Haag FM geeft komende week tien keer twee vrijkaarten weg. Vul snel hieronder je gegevens in en hou komende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

www.liveonthebeach.nl

