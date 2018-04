Burgemeester Krikke kondigt softdrugsverbod in openbare ruimte af

Wie in onze stad in het openbaar een joint opsteekt, wordt mogelijk bestraft met een boete. Burgemeester Krikke heeft per direct een blowverbod in dertien gebieden in onze stad afgekondigd. In onder andere de binnenstad, rondom het centraal station, Laakkwartier en om en in het Zuiderpark is het verboden om in het openbaar softdrugs te gebruiken.

Op de plekken waar het blowverbod is ingevoerd, geldt al een alcoholverbod. Grootschalige geur- en geluidsoverlast zijn volgens het stadsbestuur de aanleiding van de invoering van de ontzegging. Hoewel wietrokers de komende twee weken slechts door handhavers zullen worden gewaarschuwd, kunnen overtreders daarna wel een fikse boete op de mat verwachten. Hoe hoog de blowboete zal zijn, is nog niet bekend.

Gemeente en politie verspreiden de komende tijd flyers bij onder andere coffeeshops, café’s en op openbare plekken en beginnen een online campagne om stadsgenoten over het nieuwe beleid in te lichten.