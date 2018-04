Haagse ‘Metalboyband’ Icarius in finale Metal Battle

De Haagse metalband Icarius timmert flink aan de weg. Afgelopen zaterdag won de zeskoppige groep de halve finale van ‘The Collision of Arts’ in poppodium Saturnus. Via die wedstrijd maken ze kans om op Vlaggetjesdag op te treden.

De volgende finale staat aanstaande zaterdag alweer op het programma. In Harderwijk is dan de ‘Metal Battle’ waarin Icarius het opneemt tegen groepen uit andere delen van het land. “Het is een enorme eer om daar te spelen”, vertelt gitarist Lucas Fokkema in het programma Haagse Ochtendradio. “We spelen tegen hele goede bands uit het hele land. De rest speelt wel hardere muziek dan wij. Ze noemen ons de boyband onder de metalbands.”

Icarius maakt ook nog kans op een optreden op Waterpop. Hiervoor moeten ze de meeste stemmen binnenhalen. Stemmen kan hier.

Luister hier naar het interview met Lucas Fokkema op Den Haag FM.