Walter Burgering en Aad van Schie van de Stichting Bakboord waren te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. Zij werden geïnterviewd over hun inzet voor ex-gedetineerden die zich vestigen in de regio Haaglanden.

Bakboord ondersteunt hen bij het zoeken naar een betaalde baan, bijvoorbeeld door het opstellen van een CV en door deelnemers in contact te brengen met werkgevers die ex-gedetineerden niet zonder meer afwijzen vanwege hun verleden. Bakboord biedt de deelnemers persoonlijke begeleiding door vrijwillige coaches, die ook betrokken blijven nadat een deelnemer werk heeft gevonden. Volgens de stichting is niet alleen de ex-gedetineerde, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel erbij gebaat dat mensen met een detentieverleden weer volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. “Help ex-gedetineerden aan een baan, daar wordt iedereen beter van.”

Het werk van Bakboord is hard nodig. “Zeventig procent van de ex-gedetineerden pleegt later opnieuw een misdrijf”, vertelt voorzitter Walter Burgering. “Er liggen allerlei verlokkingen als je vrijkomt. De mensen waarmee wij werken zijn erg gemotiveerd om niet terug te vallen. Die motivatie helpt om samen met ons zekerheid te krijgen op het gebied van arbeid. Als je geld hebt, hoef je niet meer te stellen en krijg je meer zelfvertrouwen.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Walter Burgering en Aad van Schie op Den Haag FM.