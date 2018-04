Overval op avondwinkel Goeverneurlaan

Op een avondwinkel aan de Goeverneurlaan is zaterdagavond een gewapende overval gepleegd. De politie is op zoek naar de dader. Getuigen kunnen zich melden.

De man kwam zaterdag de avondwinkel binnen en bedreigde een medewerker met een wapen. Hij pakte geld uit de kassa en is daarna vertrokken.

De man is gevlucht op een donkere fiets en reed richting Rijswijk. Hij had een zwarte schoudertas en tas van de Jumbo bij zich. Hij droeg een zwarte jas, een nikebroek en nikeschoenen. Tijdens de overval had hij een bivakmuts op. De verdachte is ongeveer 1.70 meter lang.