Verstokte Haagse blower Edje: “Mevrouw Krikke, dit is niet kicke”

Sinds afgelopen vrijdag mag er op last van burgemeester Pauline Krikke op dertien plekken in de stad niet meer geblowd worden. Met name in de binnenstad maar ook bijvoorbeeld in het Zuiderpark en rond Centraal Station geldt voortaan een blowverbod.

Verstokte blower Edwin Penning (foto), op YouTube bekend van Edjes Vlog, kan zich niet vinden in de maatregelen van de burgemeester. “Mevrouw Krikke, dit is niet kicke”, zegt Edje, die zelf zo’n zes joints per dag opsteekt, op Den Haag FM. “Ze zegt dat we in de coffeeshop moeten gaan zitten. Maar er zijn bijna geen coffeeshops meer waar je mag roken. Of je moet een verplicht drankje nemen, dat is helemaal niks.”

Als het aan Ed ligt komt er een grote hal in de binnenstad waar onbeperkt geblowt mag worden. “En anders kom ik de hele dag bij jullie op het parkeerterrein zitten.”

Luister hier naar het gesprek met Edwin ‘Edje’ Penning op Den Haag FM.