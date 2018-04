WINACTIE: Scoor een supervolle goodiebag van festival The Life I Live

Den Haag FM geeft volgende week drie supervolle goodiebags weg van het festival The Life I Live. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De tassen zitten vol leuke gadgets en muziek van acts die in de Haagse binnenstad optreden tijdens het festival op donderdag 26 en vrijdag 27 april. Wat dacht je van T-shirts, buttons en stickers van de groep Luminize? Aangevuld met hun CD ‘All Or Nothing’. Verder vind je in de goodiebags albums van Ragmob, Tim Knol, Dr. Meraki, Boka de Banjul, Convoi Exceptional en Los Paja Bravas. Plus een T-shirt van Batobe, goodies van Mercure en Novotel City Centre en strandballen van Feest aan Zee. En weet je wat? We doen er ook nog een zooi Den Haag FM-gadgets bij.

Wil jij één van de drie supervolle goodiebags winnen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou maandag, dinsdag en woensdag je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars.

www.thelifeilive.nl

