CDA wil onderzoek naar drugsgebruik in Haagse horeca

Gemeenteraadslid Daniëlle Koster van het CDA heeft het gemeentebestuur verzocht te onderzoeken wat het drugsgebruik is in het Haagse uitgaansleven en of dit is toegenomen. “We krijgen aanwijzingen dat het bestellen van drugs in Den Haag haast net zo simpel en normaal is als het bestellen van een pizza”, zegt Koster. “Weinig mensen realiseren zich wellicht dat ze zo een wereld van liquidaties, witwassen, fraude en milieucriminaliteit in stand houden. Dit moeten we in onze stad niet willen.”

Aanleiding voor de vragen van het CDA is de constatering van Korpschef Erik Akerboom en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie dat het gebruik van drugs in het uitgaansleven “normaal” is geworden en wordt “geromantiseerd”. “De minister gaf zelfs aan dat het gebruiken van drugs wordt geassocieerd met ‘happy time’, alsof het erbij hoort. Dit is totaal onacceptabel en gevaarlijk”, zegt Koster.

Het CDA wil weten hoeveel criminaliteit en overlast in de stad verband houdt met drugs en wat de trend hierbij is. “Wordt het minder, meer of blijft het gelijk?”, vraagt Koster zich af. Zij wil vooral laten kijken naar de situatie in shishalounges. “Ik ben benieuwd of het stadsbestuur redenen ziet om de regels voor shishalounges en overlastgevende horeca aan te scherpen.”

Drie miljard euro

Volgens de minister gaat er jaarlijks drie miljard euro om in de Nederlandse drugshandel. Justitie is daarvan slechts in staat om tien procent op te sporen. Het CDA vraagt het stadsbestuur of zij zicht heeft op welk deel van deze drie miljard omgaat in Den Haag en welk deel daarvan is op te sporen.