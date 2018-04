CDA wil onderzoek naar drugsgebruik in Haagse horeca

Den Haag boekt veertien miljoen euro verlies in 2017

De gemeente heeft vorig jaar meer geld uitgegeven dan gepland. In totaal wordt 2017 afgesloten met een tekort van bijna veertien miljoen euro.

Een grote tegenvaller is het tekort op de bijstand dat opliep tot 24 miljoen euro. Ook voor de jeugdzorg komt Den Haag geld tekort. Na twee jaar van overschotten moet de gemeente nu 14,4 miljoen euro bijleggen. Verder is de gemeente veel meer geld kwijt aan huisvesting van de eigen ambtenaren. Die kostenpost heeft een prijskaartje van bijna zeven miljoen euro.

De totale begroting van Den Haag bedraagt bijna 2,4 miljard euro. Er is dus sprake van een klein tekort, constateert wethouder van Financiën Tom de Bruijn. “Het tekort kan ook worden opgevangen door de reserves die de gemeente heeft. We laten de financiën gezond achter voor een volgend college”, stelt hij in een verklaring.

Hand op de knip

Het verlies is geen goed nieuws voor de partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuwe coalitie. Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks moeten de komende jaren de hand op de knip houden.

