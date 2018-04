Haagse ‘muzikantendokter’ behandelt al 25 jaar geblesseerde podiumkunstenaars

Het is een unicum, niet alleen in het Haagse maar zelfs in de wereld. Een dokter die naast zijn artsenopleiding ook het conservatorium heeft afgerond en alleen dansers en musici behandelt. Exact 25 jaar geleden hield dr. Boni Rietveld zijn eerste spreekuur in het door hem opgerichte Medisch Centrum voor Dansers en Musici aan het Westeinde en inmiddels heeft hij al duizenden podiumkunstenaars geholpen en behandeld.

Vooral het feit dat Rietveld de passie en angsten van podiumkunstenaars herkent en kan begrijpen, wordt erg gewaardeerd door zijn patiënten. “Dokter Rietveld begrijpt dat het danserslijf anders is”, vertelt danseres Lisenka Maurer. Met haar knie zou ze normaal bijvoorbeeld prima kunnen functioneren, legt ze uit. “Maar ja, omdat je danst, loop je vast. En dokter Rietveld is eigenlijk de enige die dat echt begrijpt.”

Niet iedereen mag zomaar met een muziek- of dansblessure naar dr. Rietveld’s Medisch Centrum voor Dansers en Musici komen. Er zijn voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een behandeling: per week minstens drie uur dansen in georganiseerd verband of minstens drie tot vijf uur muziek maken.