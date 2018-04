Deze zomer geen Luchtkussenfestival in Huijgenspark

Het Luchtkussenfestival in het Huijgenspark gaat dit jaar niet door. Dat laat organisator Joris Hentenaar dinsdag weten aan Den Haag FM.

Het park aan de Stationsweg werd de afgelopen jaren omgetoverd tot een kleurrijk springparadijs vol luchtkussens, waar niet alleen kinderen maar ook volwassenen konden rennen, springen en vliegen. De afgelopen edities trokken duizenden bezoekers. Desondanks is er besloten om het festival dit jaar niet te organiseren.

Op de laatste twee edities kwamen veel enthousiaste ouders en kinderen af, maar minder dan gehoopt, zo stelt organisator Joris. “Het succes van zo’n evenement in de open lucht is afhankelijk van het weer. Eigenlijk was het weer té mooi: volop zon en meer dan 25 graden. Een hoop mensen lagen op het strand. Financieel gezien is het risico te groot om het dit jaar wel te doen, dus met pijn in ons hart hebben we het festival moeten afblazen.” Hentenaar hoopt dat het evenement in 2019 weer terugkeert in het Huijgenpark.