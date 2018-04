Haevn: “We gaan donderdag dertien nieuwe nummers spelen in het Paard”

De band Haevn treedt komende donderdag op in het Paard. In het radioprogramma Hou je Haags! spraken we met zanger/gitarist Marijn van der Meer.

Haevn is onverwacht snel een succes geworden. Terwijl Marijn van der Meer nog werkte als copywriter en zijn vriend Jorrit Kleijnen nog als filmcomponist, kwam de band opeens in het internationale circuit terecht. Hun single ‘Where the heart is’ kwam bij toeval terecht op het hoofdkantoor van Volvo en werd vervolgens gebruikt in een internationale reclamecampagne van het automerk. “Ik ben al van jongs af aan liedjes aan het schrijven, maar ik dacht altijd dat er maar een paar bands in Nederland waren die daarvan kunnen leven.”

Tot nu toe heeft de band vier nummers uitgebracht. De singles scoorden snel, onder meer doordat ze werden gebruikt in Netflix-hitseries als ‘Riverdale’ en ‘The Royals’. “Het is ontzettend tof dat onze muziek is omarmd door de radio en televisie. Nu gaan we langzaamaan ook steeds meer optreden.” In mei verschijnt het debuutalbum van de band: ‘Eyes Closed’. “We gaan alle nieuwe nummers spelen in het Paard, dus mensen die daar komen horen in ieder geval dertien nieuwe nummers.”

Foto: Nick Helderman

Luister hier naar het interview met Marijn van der Meer op Den Haag FM.