Hagenaars willen indoor surfparadijs crowdfunden

De Haagse surfers Joeri Fredriks (links op foto) en Jeroen den Otter (rechts) dromen al acht jaar van een indoor surfparadijs. Nu hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en zijn een crowdfunding begonnen. Maar liefst 150.000 euro is er nodig om hun droom uit te laten komen.

“Het gaat ons zeker weten lukken”, vertelt Joeri in de studio bij Den Haag FM. “We hebben twee locaties op het oog. De definitieve locatie maken we later bekend.” Bij een crowdfunding hoort natuurlijk een tegenprestatie. “We verkopen surfuren”, vertelt Jeroen. “Als je honderd euro stort mag je twee uur komen surfen.”

Aanstaande zondag is de officiële aftrap van de actie. De website is wel al in de lucht dus er kan al gedoneerd worden.

Luister hier naar het interview met Jeroen den Otter en Joeri Fredriks op Den Haag FM.